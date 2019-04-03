Во Львовской области на глазах у детей убили собаку
Инцидент произошел на территории одной из школ райцентра Городок
В райцентре Городок Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства жестокого обращения с собакой.
Как оказалось, в полицию 2 апреля поступило сообщение от местного жителя, что на территории одной из школ города работник этого же учебного заведения (завхоз) на глазах у детей избил собаку и бросил его в реку.
Подобная информация появилась и в соцсетях.
Чем вызвала немалый резонанс среди пользователей. Как оказалось, это уже не первый случай жестокого обращения с животными на этой территории.
Хотя многие и сомневаются в правдивости показаний школьников
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает – ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к ней лиц.
Напомним, ранее на 18-летняя переселенка из Луганска Любовь Таропина и 20-летний житель Луцка Юрий Гнатюк сняли на видео жестокое издевательство над котенком. Провинившегося животного в наказание сначала засунули в морозилку, затем закрыли во включенной духовке, "отжали" в стиральной машине, а потом выбросили в окно 2-го этажа. Дело о жестоком обращении с животными дошло до суда. Девушка признала свою вину и получила два года лишения свободы условно.
Также сообщалось, что в Киеве живодер на глазах у детей выбросил щенка из окна. От полученных травм животное погибло на месте.
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