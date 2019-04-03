Во Львовской области на глазах у детей убили собаку

Инцидент произошел на территории одной из школ райцентра Городок

Фото: Facebook

Во Львовской области на глазах у детей убили собаку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ca/765/5ca4ca7654150.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ca/765/5ca4ca7654150.jpg 2019-04-03T18:01:41+03:00 Запад Инцидент произошел на территории одной из школ райцентра Городок

В райцентре Городок Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства жестокого обращения с собакой.

Как оказалось, в полицию 2 апреля поступило сообщение от местного жителя, что на территории одной из школ города работник этого же учебного заведения (завхоз) на глазах у детей избил собаку и бросил его в реку.

Подобная информация появилась и в соцсетях.

Чем вызвала немалый резонанс среди пользователей. Как оказалось, это уже не первый случай жестокого обращения с животными на этой территории.

Хотя многие и сомневаются в правдивости показаний школьников

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает – ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к ней лиц.

Напомним, ранее на 18-летняя переселенка из Луганска Любовь Таропина и 20-летний житель Луцка Юрий Гнатюк сняли на видео жестокое издевательство над котенком. Провинившегося животного в наказание сначала засунули в морозилку, затем закрыли во включенной духовке, "отжали" в стиральной машине, а потом выбросили в окно 2-го этажа. Дело о жестоком обращении с животными дошло до суда. Девушка признала свою вину и получила два года лишения свободы условно.

Также сообщалось, что в Киеве живодер на глазах у детей выбросил щенка из окна. От полученных травм животное погибло на месте.

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