Во Львовской области на группу людей рухнуло дерево: пять пострадавших

Среди травмированных трое детей 2004, 2014 и 2015 года рождения

Автомобиль скорой помощи в Украине. Архивное фото: ГСЧС.

В Львовськой области на группу отдыхающих упало дерево. Об этом сообщила Львовская облгосадминистрация.

Сообщается, что инцидент произошел на территории реколекционно-развлекательного центра Светлица в поселке Брюховичи. В результате пять человек пострадали, из них трое детей 2004, 2014 и 2015 года рождения.

Все пострадавшие обратились за медицинской помощью, однако степень тяжести травм не уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове мужчину придавило насмерть деревом. Инцидент приключился в лесу, расположенном недалеко от дома №1-а на проспекте Академика Курчатова, вчера в 19:22. По данным силовиков, на мужчину 1959 года рождения упало дерево. От полученных травм харьковчанин скончался.

Также, в конце мая огромное дерево рухнуло на автомобиль Skoda на перекрестке улиц Львовская и Крамского в Святошинском районе. В результате движение по ул. Крамского в сторону пр. Победы было заблокировано. К счастью, никто не пострадал, а движение оперативно разблокировали.

Кроме того, мы сообщали, что в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели. Как выяснилось, дерево упало на проезжую часть дороги и раздавило 28-летнюю жительницу села Диброва.

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