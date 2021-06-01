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Во Львовской области на крупной взятке попался директор филиала "Нафтогаза"

1 июня, 14:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Руководство одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области уличили в масштабной коррупции – подробности

Правоохранители задержали директора филиала подразделения НАК Нафтогаз Украины во Львовской области при получении взятки в размере один миллион гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Подозреваемого задержали сразу после передачи денег.

Подозреваемого задержали сразу после передачи денег. / Фото: gp.gov.ua

"По данным следствия, руководитель филиала получил от директора одного из обществ Новояворовска, которое занимается продажей недвижимости, неправомерную выгоду в размере 1 млн грн. За эту сумму он обещал помочь, чтобы новопостроенный предприятием многоквартирный дом был присоединен к электросетям как можно скорее, не дожидаясь, когда будет построена дополнительная подстанция, к которой и должно быть подключение", – говорится в сообщении.

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Кроме того, директор филиала подразделения "Нафтогаза" обещал не отключать от электроснабжения соседний дом той же фирмы, который уже сдан в эксплуатацию, но подключен к электросети с нарушениями правил.

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Продолжаются следственные действия.

Продолжаются следственные действия. / Фото: gp.gov.ua

Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после передачи взятки.

Ранее мы сообщали, что руководство "Нафтогаза" разогнали из-за убытков. Эксперты объяснили, почему компания лишилась 100 миллиардов прибыли и сколько денег осталось на счетах.

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