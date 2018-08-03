Во Львовской области на предприятии погиб рабочий

По факту нарушения требований законодательства об охране труда открыто уголовное производство

В городе Дрогобич Львовской области, сегодня, 3 августа, на одном из местных предприятий погиб 50-летний мужчина.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители предварительно установили, что около 10.00 работника предприятия, местного жителя, придавило деревянными брусьями. От полученных травм он скончался на месте", – сообщают в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Прикарпатье на грузовик с людьми упал кран. Спасатели деблокировали тела погибших в возрасте 47- и 54-лет, жителей Львовской области.

Также в городе Рава-Руська, на территории деревообрабатывающего предприятия, погиб рабочий.

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