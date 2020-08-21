Во Львовской области на шахте погиб горняк: подробности трагедии (фото)

Он получил травмы несовместимые с жизнью

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб рабочий. Ему было 35 лет.

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"Из-за несовместимых с жизнью травм погиб горняк Александр Лукаш 1985 года рождения. Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент", – сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

В пресс-службе Львовской прокуратуры сообщили, что трагедия произошла вчера, 21 августа, около 15:00.

Известно, что горняка затянуло в ленточный конвейер, когда он выполнял подземные работы по его обслуживанию. В результате шахтер получил травмы, несовместимые с жизнью.

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"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследования по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека)", – добавили в ведомстве.

Кроме того, администрация государственного предприятия "Львовуголь" на своей странице в Facebook выразила соболезнования.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе погиб шахтер. Молодому горняку был всего 21 год.

Также напомним, на шахте в Луганской области погиб 25-летний шахтер. Двухлетний сын остался без отца.

Кроме того, не так давно под Кабмином митинговали шахтеры, подробности в видеосюжете:

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