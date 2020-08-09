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Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно

9 августа, 11:49

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

На праздновании никто не соблюдал дистанцию и не надевал маски

Во Львовской области, которая уже несколько недель остается антилидером по распространению COVID-19 в стране, вспышку инфекции зафиксировали на свадьбе. Об этом на своей странице в Facebook рассказала главная эпидемиолог области Наталья Тимко.

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По ее словам, празднование молодожены планировали провести еще в мае. Но из-за карантина свадьбу отложили на конец июля.

"В последнюю неделю июля таки решили отпраздновать. Пригласили 180 человек. Из них 50 сразу нашли причины и отказались. 130 пошли праздновать в кафе. О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках есть не удобно, танцевать тоже", – сообщила Тимко.

Она отметила, что гости надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые, а употребление алкоголя поможет избежать болезни. Но уже спустя четыре дня заболел член семьи жениха, а потом люди из семьи невесты.

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"Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Лаборатория подтвердила COVID-19. История продолжается. Случаи заболевания продолжают регистрироваться и среди гостей и их семей. Молодожены возмущались: Какой карантин? Мы себя хорошо чувствуем. Мы едем на море! Один из гостей не заболел, а в реанимацию впоследствии попала его старенькая мать, которая из дома не выходила последние несколько лет", – добавила эпидемиолог.

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Ранее мы сообщали, что во Львове врачи спасли девочку от редкого осложнения COVID-19. Ребенка уже выписали из больницы.

Также напомним, во Львове из-за коронавируса закрыли еще два садика.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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свадьба больные заражение коронавирус Львовска область
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