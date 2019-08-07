Во Львовской области на свадьбе отравились дети

Во Львовский областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение Золочевской ЦРБ пациентов, которые 4 августа были на свадьбе в одном кафе города Золочев. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
За помощью к медикам с симптомами: высокая температура (39,9), диарея, рвота, общая слабость
обратилось 4 человека (из них – 3 детей в возрасте до 18 лет), все госпитализированы. Состояние пациентов средней тяжести.
Напомним, недавно в Волынской области люди отравились на поминках.
Ранее в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.
Напомним, недавно в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.
Напомним, недавно во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу после банкета в ресторане с симптомами отравления обратились 11 человек.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк