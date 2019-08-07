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Во Львовской области на свадьбе отравились дети https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/a91/ecc/5d4a91eccd0d3.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/a91/ecc/5d4a91eccd0d3.jpg 2019-08-07T11:56:00+03:00 Запад Пострадавших госпитализировали в больницу города Золочев

Во Львовский областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение Золочевской ЦРБ пациентов, которые 4 августа были на свадьбе в одном кафе города Золочев. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

За помощью к медикам с симптомами: высокая температура (39,9), диарея, рвота, общая слабость

обратилось 4 человека (из них – 3 детей в возрасте до 18 лет), все госпитализированы. Состояние пациентов средней тяжести.

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