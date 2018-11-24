Во Львовской области на трассе пылал автомобиль

От машины почти ничего не осталось

К спасателям Львовской области 22 ноября поступило сообщение о пожаре на трассе возле Старе Село Путомытовского района в легковом автомобиле Audi 80.

"К месту происшествия немедленно было отправлено ближайшее пожарно-спасательное отделение, примерно через 25 минут после сигнала пожар полностью ликвидировали. Огонь полностью уничтожил автомобиль", – сообщают в ГСЧС.

По ликвидации возгорания привлекли 5 спасателей и 1 единица спецтехники. На месте происшествия никто не пострадал, обстоятельства устанавливаются

Ранее мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.

Кроме того, в Днепре на ходу загорелся микроавтобус Toyota. Во избежание повторного возгорания спасатели тщательно залили микроавтобус водой.

А на автодороге Киев – Чоп произошло столкновение двух грузовиков DAF, которые перевозили легковые автомобили, в результате семь транспортных средств были повреждены огнем.

Также на трассе Киев – Чоп, автомобиль Ford Fiesta слетел с дороги и загорелся. Нетрезвого водителя из сгоревшей легковушки госпитализировали в больницу.





