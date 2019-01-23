Во Львовской области на взятке поймали полицейского

Следователь полиции требовал у женщины 12 тысяч долларов

Фото: СБУ

Во Львовской области на взятке поймали полицейского //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/833/cf0/5c4833cf0e397.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/833/cf0/5c4833cf0e397.jpg 2019-01-23T11:30:00+02:00 Запад Следователь полиции требовал у женщины 12 тысяч долларов

Во Львовской области разоблачили во взяточничестве следователя Червоноградского отдела полиции.

"Как установили оперативники, следователь полиции требовал у женщины, которая незаконно хранила наркотики, 12 тыс. долларов за то, чтобы не переквалифицировать ее действия на "торговлю наркотиками", – сообщают в СБУ.

Для того, чтобы избежать разоблачения, полицейский разработал "хитрый" план. Деньги женщина должна была перечислить на банковский счет, к которому полицейский мог получить онлайн-доступ.

Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте после завершения сделки. Операция по разоблачению взяточника проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно в Черниговской области на взятке поймали майора полиции. Как выяснилось, он наладил схему получения взяток от провинившихся граждан. За полученные деньги он закрывал уголовные производства и "помогал" избегать предусмотренной законом ответственности за правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить прокурора, получившего 15 тысяч долларов взятки. Прокурор требовал деньги с двух преступников.

Кроме того, мы писали, что в Украине выросло количество взяток.

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