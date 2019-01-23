Во Львовской области на взятке поймали полицейского
Следователь полиции требовал у женщины 12 тысяч долларов
Во Львовской области разоблачили во взяточничестве следователя Червоноградского отдела полиции.
"Как установили оперативники, следователь полиции требовал у женщины, которая незаконно хранила наркотики, 12 тыс. долларов за то, чтобы не переквалифицировать ее действия на "торговлю наркотиками", – сообщают в СБУ.
Для того, чтобы избежать разоблачения, полицейский разработал "хитрый" план. Деньги женщина должна была перечислить на банковский счет, к которому полицейский мог получить онлайн-доступ.
Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте после завершения сделки. Операция по разоблачению взяточника проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Напомним, недавно в Черниговской области на взятке поймали майора полиции. Как выяснилось, он наладил схему получения взяток от провинившихся граждан. За полученные деньги он закрывал уголовные производства и "помогал" избегать предусмотренной законом ответственности за правонарушения.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить прокурора, получившего 15 тысяч долларов взятки. Прокурор требовал деньги с двух преступников.
Кроме того, мы писали, что в Украине выросло количество взяток.
Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области на взятке поймали полицейского". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Требовала 40 тысяч гривен: днепропетровской чиновнице дали срок за получение взятки
Бывшая заместитель главы РГА пять лет проведет в тюрьме
В Кировоградской области на взятке погорел чиновник Гоструда
Госслужащий собирал «дань» с торговых точек