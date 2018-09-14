Во Львовской области на взятке задержали следователя полиции

Сегодня, 18:53

Майор требовал от местного жителя 500 долларов


Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Во Львовской области разоблачили во взяточничестве старшего следователя ГУ НП региона.

"Майор полиции требовал от местного жителя 500 долларов за непривлечение к уголовной ответственности за совершенное ДТП. Оперативники и следователи спецслужбы задержали взяточника во время получения всей суммы неправомерной выгоды", – сообщают в СБУ.

Операция по задержанию злоумышленника проводилась под процессуальным руководством  прокуратуры. Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно суд арестовал следователя ГПУ, которого поймали на взятке

Ранее СБУ разоблачила на взятке в тридцать тысяч долларов одного из заместителей председателя Переяслав-Хмельницкого городского совета и начальника отдела исполнительного комитета мэрии.

Также мы писали, что  не так давно офицер ВСУ погорел на взятке в Хмельницкой области. Сотрудник военкомата требовал 8 тысяч гривен за "помощь" в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ВСУ.
ДТП, суд, СБУ, майор

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"Сегодня"

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