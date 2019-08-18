Во Львовской области началась вспышка чумы свиней: объявлен карантин

В лаборатории подтвердили наличие возбудителя болезни у погибших животных

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области на одном из аграрных хозяйств обнаружили случаи африканской чумы свиней. В связи с этим с 16 августа ввели 40-дневный карантин. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

"16 августа 2019 года на территории свинофермы вблизи села Кавское Стрыйского района были зафиксированы случаи смертей поголовья. Экспресс-методом в лаборатории подтвердили наличие возбудителя африканской чумы свиней у погибших животных", — говорится в сообщении.

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Также в ведомстве добавили, что во Львовской ОГА провели экстренное заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством главы области Маркияна Мальского.

Во время заседания решили объявить карантин сроком на 40 дней в трехкилометровой зоне вокруг вспышки и начать осуществлять план противоэпизоотических мероприятий.

Напомним, ранее в Одесской области на берегу реки нашли несколько трупов диких свиней, зараженных АЧС. На месте обнаружения мертвых животных объявлен 40-дневный карантин.

Кроме этого, под Днепром нашли туши свиней, зараженных африканской чумой. Закопали их посреди дороги. Местные говорят, скот здесь дохнет несколько лет подряд. Даже объявили карантин. Кто выбросил туши и не распространилась ли инфекция на соседние села – выясняли "Сегодня".

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