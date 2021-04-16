Во Львовской области начали эксперимент: жителей одного города массово вакцинируют (видео)

В Моршине сделают прививки всем желающим – что известно о новом эксперименте и как проходит вакцинация

В Моршине Львовской области проведут эксперимент с вакцинацией – в городе сделают прививку большинству населения. На это выделили более 2000 доз CoronaVac.

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Журналисты "Сегодня" проверили, как там обстоит ситуация.

Видео: Сегодня

Что известно об эксперименте

Инициатива по массовой вакцинации – пилотный проект, его предложили местные депутаты. Власти хотят проверить эффективность прививки в отдельном населенном пункте. Сейчас в Моршине проживает 4239 человек, принять участие могут взрослые от 18 лет.

Всего проект продлится две недели. Вакцинировать людей будут две бригады местной больницы, а также выездная бригада из Стрыя.

Правительство пообещало выделить 2400 доз. Из них 1500 город уже получил.

Как проходит массовая вакцинация

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Многие местные жители выступили за такою инициативу. Полсотни горожан уже получили первую дозу CoronaVac, и еще есть желающие.

"Ничего не болит, температура не поднялась, чувствую себя хорошо. Хотела вакцинироваться давно, сознательно пришла. У меня вся семья вакцинировалась, друзья", – сказала жительница Моршина Ульяна Левицкая.

Горожане записываются через семейного врача и горячую линию.

С понедельника темпы вакцинации ускорят: прививать обещают более 200 человек в день. Так хотят быстрее вернуть в курортный город туристов, ведь карантин ударил по городскому бюджету.

Напомним, в Украине не зафиксировали серьезных побочных эффектов после вакцинации AstraZeneca.

Также мы писали, что в Украине от коронавируса вакцинировались более 432 тысяч человек.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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