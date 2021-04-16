Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области начали эксперимент: жителей одного города массово вакцинируют (видео)

16 апреля, 21:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Моршине сделают прививки всем желающим – что известно о новом эксперименте и как проходит вакцинация

В Моршине Львовской области проведут эксперимент с вакцинацией – в городе сделают прививку большинству населения. На это выделили более 2000 доз CoronaVac.

Реклама

Журналисты "Сегодня" проверили, как там обстоит ситуация.

Видео: Сегодня

Что известно об эксперименте

Инициатива по массовой вакцинации – пилотный проект, его предложили местные депутаты. Власти хотят проверить эффективность прививки в отдельном населенном пункте. Сейчас в Моршине проживает 4239 человек, принять участие могут взрослые от 18 лет.

Всего проект продлится две недели. Вакцинировать людей будут две бригады местной больницы, а также выездная бригада из Стрыя.

Правительство пообещало выделить 2400 доз. Из них 1500 город уже получил.

Как проходит массовая вакцинация

Реклама

Многие местные жители выступили за такою инициативу. Полсотни горожан уже получили первую дозу CoronaVac, и еще есть желающие.

"Ничего не болит, температура не поднялась, чувствую себя хорошо. Хотела вакцинироваться давно, сознательно пришла. У меня вся семья вакцинировалась, друзья", – сказала жительница Моршина Ульяна Левицкая.

Горожане записываются через семейного врача и горячую линию.

С понедельника темпы вакцинации ускорят: прививать обещают более 200 человек в день. Так хотят быстрее вернуть в курортный город туристов, ведь карантин ударил по городскому бюджету.

Напомним, в Украине не зафиксировали серьезных побочных эффектов после вакцинации AstraZeneca.

Также мы писали, что в Украине от коронавируса вакцинировались более 432 тысяч человек.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина коронавирус Львовска область Моршин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встретил любимую на фронте: что известно о погибших военных из Буковины
Встретил любимую на фронте: что известно о погибших военных из БуковиныЗапад
Языковой скандал в детсаду на Закарпатье: для проверки создали спецкомиссию
Языковой скандал в детсаду на Закарпатье: для проверки создали спецкомиссиюЗапад
"К своим матерям приходите": в Черновцах полицейских выгнали из магазина (видео)Запад
В Луцке копы остановили забитую маршрутку: пассажиры возмутились (видео)
В Луцке копы остановили забитую маршрутку: пассажиры возмутились (видео)Запад
Под Черновцами от последствий COVID-19 умерла беременная врач-педиатр
Под Черновцами от последствий COVID-19 умерла беременная врач-педиатрЗапад
Одна из
Одна из "красных" областей завтра может перейти в желтую зону карантинаЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять