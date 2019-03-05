Во Львовской области "накрыли" маленький завод по подделке туалетной бумаги

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет

Фото: Нацполиция

Во Львовской области "накрыли" маленький завод по подделке туалетной бумаги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d58/ed2/5c7d58ed2a6dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d58/ed2/5c7d58ed2a6dd.jpg 2019-03-05T06:45:00+02:00 Запад Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет

Во Львовской области пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой наладили работу мини-завода по изготовлению контрафактной продукции под брендом известного производителя.

На предприятии, расположенном в Бугском районе, в промышленных масштабах осуществлялось производство бумажных полотенец, салфеток и других изделий с нанесением изображения логотипов промышленного образца. Также полицейские пресекли деятельность "перевалочного площадки" с магазином-складом для оптовой реализации фальсификата. Об этом сообщают в полиции.

Во время санкционированных обысков были обнаружены и изъяты промышленные станки и более 40 тыс. единиц фальсифицированной бумажной продукции, в том числе и туалетной бумаги, общей стоимостью более 400 тыс.гривен.

Установлен организатор и еще трое, причастных к незаконному производству. Злоумышленникам грозит наказание, вплоть до лишения свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции.

Ранее мы писали, что во Львове разоблачили нелегальный мини-завод по производству поддельного кофе.

В Черновицкой области разоблачили банду "химиков", которые занимались изготовлением фальсифицированного алкоголя под видом напитков известных торговых марок.

Также сообщалось, что покупая продукты, украинцы обычно обращают внимание на срок годности, а не на состав. Но производитель даже в списке ингредиентов может указать далеко не всю правду, а то и вообще сделать продукт совсем из других компонентов. Журналисты "Сегодня" выяснили, почему вредны заменители, и исследовали полки украинских магазинов, составив ТОП-5 продуктов, которые фальсифицируют чаще всего.

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