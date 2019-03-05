Во Львовской области "накрыли" маленький завод по подделке туалетной бумаги
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет
Во Львовской области пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой наладили работу мини-завода по изготовлению контрафактной продукции под брендом известного производителя.
На предприятии, расположенном в Бугском районе, в промышленных масштабах осуществлялось производство бумажных полотенец, салфеток и других изделий с нанесением изображения логотипов промышленного образца. Также полицейские пресекли деятельность "перевалочного площадки" с магазином-складом для оптовой реализации фальсификата. Об этом сообщают в полиции.
Во время санкционированных обысков были обнаружены и изъяты промышленные станки и более 40 тыс. единиц фальсифицированной бумажной продукции, в том числе и туалетной бумаги, общей стоимостью более 400 тыс.гривен.
Установлен организатор и еще трое, причастных к незаконному производству. Злоумышленникам грозит наказание, вплоть до лишения свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции.
Ранее мы писали, что во Львове разоблачили нелегальный мини-завод по производству поддельного кофе.
В Черновицкой области разоблачили банду "химиков", которые занимались изготовлением фальсифицированного алкоголя под видом напитков известных торговых марок.
Также сообщалось, что покупая продукты, украинцы обычно обращают внимание на срок годности, а не на состав. Но производитель даже в списке ингредиентов может указать далеко не всю правду, а то и вообще сделать продукт совсем из других компонентов. Журналисты "Сегодня" выяснили, почему вредны заменители, и исследовали полки украинских магазинов, составив ТОП-5 продуктов, которые фальсифицируют чаще всего.
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