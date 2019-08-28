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Во Львовской области "накрыли" сеть подпольного производства алкоголя

28 августа, 13:55

Подделку под видом известных брендов продавали в разных регионах Украины

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Во Львовской области разоблачили организованную преступную группировку, которая создала масштабную сеть незаконного изготовления и сбыта алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, производство контрафактной водочной продукции организовали восемь жителей региона. Контрафакт из нелегального сырья сомнительного качества изготовляли на базе гаражных, складских и хозяйственных помещений. Готовую подделку, под видом известных брендов, преступники реализовывали через места розничной торговли в разных регионах Украины с использованием фальшивых марок акцизного налога.

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Фото: СБУ

Во время обысков правоохранители обнаружили спирты неизвестного происхождения и партию незаконно изготовленного алкоголя на сумму более миллиона гривен.

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Напомним, ранее мы писали о том, как в Обухове работал огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем. Со склада вывезли больше двух тысяч бутылок всевозможных марок.

Кроме того, не так давнона территории трех областей Украины правоохранители обнаружили цеха по производству контрафактного алкоголя, подделанного под известные бренды. Изъяли сам алкоголь и средства производства на сумму в почти миллион гривен.

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СБУ алкоголь производство разоблачение Львовская область

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