Во Львовской области нашли убитым военного

Во Львовской области, на территории одного из военных городков, в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями – в область головы и груди. ЧП произошло в ночь на 17 мая, около 04.50.

"На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа ГУ Нацполиции, сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона и военнослужащие Западного территориального управления ВСП", – сообщают в пресс-службе военной прокуратуре Западного региона.

В данное время проводятся следственные действия, также правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

"После проведения осмотра места происшествия планируется внесение в ЕРДР всех сведений об уголовном правонарушении (умышленное убийство). Досудебное расследование будет осуществлять СУ ГУ НП в Львовской области, а процессуальное руководство – военная прокуратура Львовского гарнизона", – добавляют в прокуратуре.

Напомним, ранее во Львове местные жители обнаружили тело мужчины в военной форме. Погибшим оказался 42-летний житель Пустомытовского района, военнослужащий. На его теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Также известно, что в одной из воинских частей, расположенных в районе Яворовского полигона Львовской области, во время занятий по изучению личного состава умер резервист. Военнослужащему неожиданно стало плохо. Медики воинской части пытались реанимировать бойца, но безрезультатно. Военнослужащий умер от острой сердечной недостаточности.

Кроме этого, во Львовской области, при выполнении учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы.