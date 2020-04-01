Во Львовской области нашли зверски убитыми двух пропавших подростков

Подростки считались пропавшими без вести с середины марта

Во Львовской области нашли тела двух подростков – 17-летнего парня и 15-летней девушки, которые считались пропавшими без вести с середины марта.

Об этом в своем Facebook сообщила областнойпрокурор Ирина Диденко.

"Страшная весть. Раскрыто убийство двух несовершеннолетних (парня 17 лет и девушки 15). Дети с середины марта считались пропавшими без вести", – заявила она.

Также Диденко отметила, что в преступлении подозревают двоих торговцев наркотиками, 2000 и 2001 года рождения, которые жестоко убили подростков, а их тела сожгли и закопали.

Сейчас двоих подозреваемых задержали, им готовятся подозрения в убийстве и торговле наркотиками.

"Преступление раскрыто по горячим следам и по результатам ряда следственных действий. Продолжаются неотложные следственные действия на месте обнаружения тел детей", - говорится в сообщении.

В комментариях к этому сообщению прокурор добавила, что убийство произошло в Золочевском районе Львовской области. Также в комментариях было опубликовано фото погибших детей.

Напомним, ранее в Харькове задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве девушки, сожженное тело которой обнаружили в коллекторе.

Также мы сообщали о том, что в Одесской области 20-летняя девушка была убита за насмешки во время секса. По подозрению в этом преступлении был задержан молодой человек, односельчанин погибшей.

Кроме того, обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку озера в Кривом Роге.

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