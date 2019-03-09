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Во Львовской области не выпустили на рынок пять тонн водочной продукции

Сегодня, 06:45

Полицейские "накрыли" подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя с оборотом в два миллиона гривен

Фото: Нацполиция
Во Львовской области не выпустили на рынок пять тонн водочной продукции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/13f/853/5c813f853407f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/13f/853/5c813f853407f.jpg Запад Полицейские «накрыли» подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя с оборотом в два миллиона гривен

Во Львовской области предупредили поступление на потребительский рынок сомнительной водочной продукции на сумму свыше 2 млн. гривен.

Правоохранители "накрыли" цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, деятельность которого организовали трое жителей Радеховского района. Кроме того были разоблачены, две так называемые, "перевалочные базы", ​​из которых фальсификат реализовывался небольшими партиями на территории области. ОБ этом сообщают в полиции.

Во время проведения обысков  полицейские изъли почти 5 тонн спирта и спиртосодержащей смеси, более 1,5 тысячи бутылок с готовым фальсификатом, оборудование и  два микроавтобуса с замаскированной емкостью для перевозки спирта.

Открытое уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в Хмельницком инспекторы Государственной фискальной службы во время проверок магазинов, где продается импортный алкоголь, обнаружили 1100 немаркированных бутылок спиртного.

Также мы сообщали о том, какв Днепропетровской области продавали поддельный алкоголь. Организатором незаконного бизнеса оказался 28-летний местный житель, который контролировал работу подпольных производств.

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Тег Львов, алкоголь, фальсификат, подпольный цех

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