Во Львовской области не выпустили на рынок пять тонн водочной продукции
Полицейские "накрыли" подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя с оборотом в два миллиона гривен
Во Львовской области предупредили поступление на потребительский рынок сомнительной водочной продукции на сумму свыше 2 млн. гривен.
Правоохранители "накрыли" цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, деятельность которого организовали трое жителей Радеховского района. Кроме того были разоблачены, две так называемые, "перевалочные базы", из которых фальсификат реализовывался небольшими партиями на территории области. ОБ этом сообщают в полиции.
Во время проведения обысков полицейские изъли почти 5 тонн спирта и спиртосодержащей смеси, более 1,5 тысячи бутылок с готовым фальсификатом, оборудование и два микроавтобуса с замаскированной емкостью для перевозки спирта.
Открытое уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее в Хмельницком инспекторы Государственной фискальной службы во время проверок магазинов, где продается импортный алкоголь, обнаружили 1100 немаркированных бутылок спиртного.
Также мы сообщали о том, какв Днепропетровской области продавали поддельный алкоголь. Организатором незаконного бизнеса оказался 28-летний местный житель, который контролировал работу подпольных производств.
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