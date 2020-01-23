Во Львовской области изверги в масках пытали семью: погибла женщина

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В Радехове Львовской области произошло резонансное ограбление – злоумышленники в масках ворвались в дом и под пытками выбили деньги из его жильцов.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что все случилось 22 января. Грабители пробрались в дом около 19:00 – их лица были закрыты масками. Кроме взрослых, там находились двое детей в возрасте одного и пяти лет. Всех взрослых, 61-летнего мужчину и трех женщин в возрасте 34, 59 и 87 лет, преступники пытали.

"Нападавшие жестоко пытали владельца дома и нанесли телесные повреждения женщинам, требуя указать место хранения денег и ценностей, после чего завладели средствами и скрылись. От полученных травм одна из женщин скончалась на месте происшествия", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

Копы уточнили, что преступники до смерти избили 59-летнюю женщину.

"В раскрытии этого резонансного преступления задействованы лучшие специалисты различных служб и подразделений полиции Львовщины. Работают эксперты, оперативники, следователи и сотрудники других служб. Мы прилагаем все усилия, чтобы установить лиц, причастных к нападению и убийству человека и задержать их", – добавил глава полиции Львовщины.

В полиции уже открыли уголовное производство по двум статьям: "Умышленное убийство" и "Разбой". Теперь преступникам грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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