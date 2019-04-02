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Во Львовской области незнакомец на велосипеде увез с собой маленькую девочку

Сегодня, 19:17

Пропавший ребенок гулял на улице с младшей сестрой

Во Львовской области незнакомец на велосипеде увез с собой маленькую девочку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/38a/c13/5ca38ac138dd2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/38a/c13/5ca38ac138dd2.png Запад Пропавший ребенок гулял на улице с младшей сестрой

В Червонограде Львовской области сегодня, 2 апреля, в полицию обратилась 31-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее 10-летняя дочь гуляла с 8-летней сестрой. Около 17.00 к ним подъехал неизвестный мужчина, посадил старшую девочку на велосипед и поехал с ней в направлении улицы Шевченко.

Приметы ребенка: волосы коричневого цвета, имеет деформированную челюсть (два зуба выступают вперед), на левой щеке родинка.

Была одета: в розовую куртку и розовую шапку с ушками, спортивные штаны черного цвета и красные кроссовки.
Приметы неизвестного мужчины: старшего возраста, был одет в зеленую куртку, в темных очках, на велосипеде завязана зеленая лента.

Просьба ко всем, кому известно местонахождение ребенка, срочно позвонить на оперативную линию 102.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Ранее мы писали, что жители села Новая Могильница Тернопольской области более 19 часов искали в лесу пятилетнюю Таню Лысую, которая потерялась в местном лесу. Девочка вместе с родителями собирала грибы, все время была рядом, в десяти метрах от телеги. Но когда они собрались ехать домой, ребенок исчез.

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Тег Львов, ребенок, велосипед, пропал

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