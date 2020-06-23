Во Львовской области – новый антирекорд по коронавирусу: 240 зараженных за сутки

С начала эпидемии в области COVID-19 заболели более 4 тысяч человек

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты в Украине. Одним из эпицентров распространения COVID-19 в стране стала Львовская области – число зараженных в регионе уже достигло 4220.

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По словам заместителя мэра Львова и руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной, за последние сутки в области установили новый антирекорд по числу инфицированных. 22 июня коронавирус диагностировали у 240 жителей региона.

Как рассказал начальник городского управления охраны здоровья Львовского горсовета Владимир Зуб, из 240 положительных результатов, которые получили 22 июня, 155 новые, а еще 85 – получили из проб, которые отобрали ранее.

Также добавим, что с начала эпидемии во Львовской области вылечить от COVID-19 удалось 696 человек. А 117 человек не смогли победить болезнь.

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Напомним, 22 июня из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Львовскую область отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Также мы сообщали, что в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина – за неделю хотят провести 10 тысяч проверок.

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