Во Львовской области – новый антирекорд по коронавирусу: более 150 зараженных за сутки

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией во Львовской области стремительно растет. За последние сутки, 16 июня, в регионе обнаружили 155 новых случаев COVID-19. Об этом рассказала заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за вчера лабораторные центры сделали 558 ПЦР-исследований, из которых 155 – положительные. Но среди этих тестов новых проб было 481, и из них 136 – положительные. Среди них из Львова положительных – 65 человек", – сообщила чиновник.

Всего с начала эпидемии во Львове и области опасную инфекцию подхватили 3227 человек. Для 106 из них болезнь закончилась летально, а вот 644 пациентов удалось вылечить. За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5475 человек, госпитализированы были 894 из них.

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Сейчас же, по словам Сличной, в больнице находится 182 человека. Семь из них лечат реанимации, а к аппарату ИВЛ подключили двоих.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области решили не смягчать карантин. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее на традиционном совещании на Банковой Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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