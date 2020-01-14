Во Львовской области обрушилась крыша костела, в котором хранятся драгоценные картины и скульптуры

Во Львовской области обвалилась крыша одного из костелов. Национальную памятку датированную 18 веком, давно не ремонтировали. И чудо, что уцелели уникальные сокровища, которые там хранились. В бывшем монастыре капуцинов находится фондохранилище Львовской галереи искусств.

"Оно упало за 5 минут. Ветра такого не было. Там говорят, оно трещало, а мы этого не можем сказать, нам сюда не слышно", – рассказывает очевидица Ирина, которая торгует сувенирами рядом с костелом.

Люди во время обвала не пострадали. Невредимым осталось и имущество. Здесь хранят скульптуры и картины Львовской галереи искусств. Сейчас на территорию костела туристов не пускают. Выставка также не действует. Внутри только работники заведения и круглосуточная охрана.

Костелу исполнился 281 год, это памятник национального значения. И он требует немедленного ремонта. Пока крышу накрыли пленкой.

Василий Мицко, помощник Генерального директора Львовская галерея искусств:

"Предсказать поведение крыши мы не можем, потому что собственно зима – это сложный период, идет нагрузка из-за осадков, так же ветры".

Сейчас чиновники разрабатывают проектно-сметную документацию. Хотят заменить крышу.

Оксана Ткачук, и. о. Директора департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской облгосадминистрации:

"Хотим выйти где-то на начало февраля, чтобы мы уже имели нормальную документацию. Должна пройти процедура через ProZorro. В март е уже начнется полноценная, сознательная реставрация крыши".

Предварительная стоимость ремонта – около двух миллионов гривен, финансировать готовы.

Тарас Возняк, генеральный директор Львовской галереи искусств:

"Только у двух из тех объектов, которые находятся в том костеле капуцинов, оценочная стоимость составляет 5 миллионов долларов. Стоимость того, что есть внутри в разы, если не в десятки раз, превышает стоимость этого здания".

Во Львовской области почти 8,5 тысяч памятников архитектуры, 58 из них в крайне аварийном состоянии. Сейчас их планируют передать на баланс Министерства культуры.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области обрушился Поморянский замок.

А в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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