Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области объявили подозрение мужчине, набросившемуся с топором на полицейских

26 марта, 16:55

Сергей Пономаренко

Чтобы защитить свои жизни, полицейским пришлось стрелять

Во Львовской области, где недавно задержали подозреваемого в убийстве двух женщин, объявили подозрение мужчине, который набросился с топором на полицейских.

Как сообщил отдел коммуникации Национальной полиции во Львовской области, инцидент произошел 9 октября 2019 года.

В 17:30 на линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что зарезал собственную мать. При этом он сказал, что раненная женщина находится дома и, возможно, еще жива. Прибывшие по адресу полицейские попытались зайти в дом, чтобы оказать помощь раненной, однако вызвавший полицию начал кидаться на копов с топором. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие.

Реклама

33-летнему мужчине угрожает три года лишения свободы. Против него расследуется дело по ч.1. ст. 345 Уголовного кодекса – угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

В тренде
На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

Ранее "Сегодня" рассказывали, как во Львовской области отец зарубил сына топором. Мужчина нанес 24-летнему парню четыре удара по голове острой частью инструмента.

Также мы писали о том, как во Львове во время оформления ДТП водитель ранил ножом женщину-патрульную.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

полиция преступление топор Львовская область подозрение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 мартаУкраина
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной области
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной областиЗапад
"Привезли в тяжелом состоянии": что известно о втором инфицированном COVID-19 в Тернопольской областиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...