Во Львовской области объявили подозрение мужчине, набросившемуся с топором на полицейских

Во Львовской области, где недавно задержали подозреваемого в убийстве двух женщин, объявили подозрение мужчине, который набросился с топором на полицейских.

Как сообщил отдел коммуникации Национальной полиции во Львовской области, инцидент произошел 9 октября 2019 года.

В 17:30 на линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что зарезал собственную мать. При этом он сказал, что раненная женщина находится дома и, возможно, еще жива. Прибывшие по адресу полицейские попытались зайти в дом, чтобы оказать помощь раненной, однако вызвавший полицию начал кидаться на копов с топором. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие.

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33-летнему мужчине угрожает три года лишения свободы. Против него расследуется дело по ч.1. ст. 345 Уголовного кодекса – угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как во Львовской области отец зарубил сына топором. Мужчина нанес 24-летнему парню четыре удара по голове острой частью инструмента.

Также мы писали о том, как во Львове во время оформления ДТП водитель ранил ножом женщину-патрульную.

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