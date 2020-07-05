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Во Львовской области объявлено штормовое предупреждение : уровень воды поднимется на 3 метра

5 июля, 01:52

Елена Вус Елена Вус

На западе Украины продолжает бушевать непогода

Из-за сильных дождей во Львовской области, где в результате удара стихии остаются подтопленными сотни домов, ожидается паводок. 4-5 июля ожидается добегание паводковой волны с подъемом уровня воды. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.

Так, в реке Днестр на участке Роздол-Журавно ожидается подъем воды на 1,3 – 1,8 метров.

В то же время на реке Стрвяж возле села Луки (Самборовский район Львовской области) уровень воды поднимется на 2,5 – 3,5 метра.

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Напомним, в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

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В связи с ситуацией президент Украины Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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вода наводнение реки штормовое предупреждение паводки ГСЧС Львовска область

Источник: Сегодня

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