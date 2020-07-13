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Во Львовской области ослабили карантин: что будет работать

13 июля, 19:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Детские санатории будут по-прежнему закрыты

Во Львовской области из-за коронавируса решили запретить работу ночных развлекательных заведений, но позволили работать детским садам, библиотекам и музеям. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС. Об этом сообщили во время брифинга в областной государственной администрации.

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"Решение (открыть заведения. – Ред.) распространяется на детские сады всех форм собственности. Работать они будут по отдельным протоколам. Также комиссия разрешила работу инклюзивно-ресурсных центров. В то же время учреждения детского оздоровления пока будут закрыты. Но комиссия разрешила работу базам отдыха", - сказал заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко.

Кроме того, в области откроются заведения культуры: библиотеки, музеи и т. д., кроме театров и кинотеатров. Также пока не разрешены массовые культурные мероприятия. Дальнейшее ослабление карантина чиновники рассмотрят на следующем заседании комиссии в течение семи дней.

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Напомним, недавно во Львовской области возобновили работу гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры.

В то же время мы сообщали, что в больницах города почти закончились места для пациентов с коронавирусом . Заполненность медучреждений составляет 95%.

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Львов карантин коронавирус

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