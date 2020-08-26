Во Львовской области пациентов с COVID-19 будут принимать еще две больницы

Заболевших смогут принять в Самборе и одном из отделений областной больницы

Во Львовской области, где некоторые больницы переполнены пациентами с коронавирусом, людей с COVID-19 примут еще два медицинских учреждения – терапевтическое отделение областной клинической больницы, а также инфекционное отделение Самборской районной больницы.

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Об этом на брифинге рассказал заместитель главы областной государственной администрации Иван Собко, сообщили на официальной странице ОГА в Facebook.

"Терапевтическое отделение областной клинической больницы уже оснащено точками доступа кислорода, на что направили из областного бюджета 100 тысяч гривен, еще столько же направили на средства защиты. Планируется, что там будет 70 коек. Больница готова и законтрактована, может принимать пациентов", - сказал он.

Также Собко добавил, что к работе с пациентами, заболевшими COVID-19, подготовлена районная больница в Самборе. Там будут принимать пациентов, в частности, из Турковского района.

Другие больницы переводить на работу с коронавирусом пока не планируют.

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"Учитывая ситуацию, во Львовской области не будем делать новых мест для лечения коронавирусных пациентов, ведь у жителей области есть еще много других медицинских нужд", – отметил Собко.

Между тем, на протяжении минувших суток во Львовской области был подтвержден 171 случай коронавируса, в том числе 83 – у жителей областного центра.

За время эпидемии было подтверждено 13560 случаев инфицирования, из них 367 закончились летальным исходом. 3955 пациентов побороли инфекцию.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин.

Также напомним, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

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