Во Львовской области сельский парень изнасиловал школьницу
Еще двое детей стали жертвами педофила в Тернопольской области
Во Львовской области сегодня, 8 июля в полицию с заявлением об изнасиловании ее шестнадцатилетней дочери обратилась жительница одного из сел Перемышлянского района.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.152 (изнасилование) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Как установили полицейские, к совершению преступления причастен 24-летний житель соседнего села. Злоумышленник задержан в порядке, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.
Также по информации Вячеслава Аброськина стало известно, что в Тернопольской области взрослый мужчина развращал двоих маленьких детей – мальчика 2010 г.р., и девочку, 2012 г.р. Подозреваемый подтвердил свои действия по развращению детей.
В то же время в соцсетях началась бурная дискуссия относительно подобных преступлений, которые в последнее время заметно участились. Часть из них даже намекает на вину родителей и самих потерпевших:
Напомним, недавно в Хмельницкой области задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку.
Ранее мы сообщали, что Комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №6449 команды Радикальной партии об усилении ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Также известно, что в Запорожье был задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка. Свои действия он снимал на видео, распространяя контент в закрытых сетях.
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