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Во Львовской области сельский парень изнасиловал школьницу

9 июля, 15:12

Еще двое детей стали жертвами педофила в Тернопольской области

Фото: Pixabay

Во Львовской области сегодня, 8 июля в полицию с заявлением об изнасиловании ее шестнадцатилетней дочери обратилась жительница одного из сел Перемышлянского района.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.152 (изнасилование) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Как установили полицейские, к совершению преступления причастен 24-летний житель соседнего села. Злоумышленник задержан в порядке, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

Также по информации Вячеслава Аброськина стало известно, что в Тернопольской области взрослый мужчина развращал двоих маленьких детей  – мальчика 2010 г.р., и девочку, 2012 г.р. Подозреваемый подтвердил свои действия по развращению детей.

В то же время в соцсетях началась бурная дискуссия относительно подобных преступлений, которые в последнее время заметно участились. Часть из них даже намекает на вину родителей и самих потерпевших:

Напомним, недавно в Хмельницкой области задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку.

Ранее мы сообщали, что Комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №6449 команды Радикальной партии об усилении ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Также известно, что в Запорожье был задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка. Свои действия он снимал на видео, распространяя контент в закрытых сетях.


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Тег дети, Львов, кастрация, изнасиловали

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