Во Львовской области пассажирский автобус попал в смертельное ДТП

Сегодня, 10:32

В результате аварии погиб мужчина

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса и легковушки один человек погиб. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"ДТП произошло около 18:00 в селе Бартатов Городокского района. 48-летний житель села Мавковичи за рулем автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. На встречной полосе автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом Setra Киев – Прага чешской регистрации", – сообщили в департаменте.

В результате инцидента водитель автомобиля ВАЗ погиб. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Напомним, в Одессе дрифтер на BMW разбил четыре автомобиля возле управления патрульной полиции.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.

Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
автобус, ДТП, львовская область

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УНН

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