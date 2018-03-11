Во Львовской области пассажирский автобус попал в смертельное ДТП
В результате аварии погиб мужчина
Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса и легковушки один человек погиб. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"ДТП произошло около 18:00 в селе Бартатов Городокского района. 48-летний житель села Мавковичи за рулем автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. На встречной полосе автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом Setra Киев – Прага чешской регистрации", – сообщили в департаменте.
В результате инцидента водитель автомобиля ВАЗ погиб. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
Напомним, в Одессе дрифтер на BMW разбил четыре автомобиля возле управления патрульной полиции.
Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.
Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
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