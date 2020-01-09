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Во Львовской области педиатру грозит срок за смерть малолетнего пациента

9 января, 12:07

Ненадлежащее исполнение обязанностей врачом грозит ей тюремным сроком

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области будут судить врача-педиатра, которой грозит наказание за смерть малолетнего мальчика в сентябре 2018 года.

Как сообщили в областной прокуратуре, было установлено, что в детское отделение Яворовской больницы госпитализировали четырехлетнего мальчика с предварительным диагнозом "острый гастрит".

Врач дважды осмотрела больного, провела анализы и назначила ему лечение, однако вскоре отпустила пациента домой, где он и умер от генерализованной вирусной инфекции.

"Такие действия медика квалифицированы по статье "ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного отношения к ним, что привело к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении прокуратуры.

За произошедшее женщине грозит до пяти лет ограничения свободы или три года лишения свободы.

Ранее на Закарпатье в суде доказали вину врача, из-за непрофессиональных действий которого в июле 2017 в городе Хуст умерла роженица. Медик будет отбывать реальное наказание.

Также мы писали, что в Черновицкой области из-за халатности врача умер ребенок. Обвиняемая поставила неправильный диагноз и даже не пыталась дополнительно обследовать пациента.

Напомним, медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов. По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения.

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Источник: Сегодня

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