Во Львовской области пенсионерка потерялась и двое суток бродила по лесу

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Во Львовской области 86-летняя пенсионерка пошла за грибами и потерялась – ей пришлось двое суток блуждать по лесу без воды и пищи. У женщины был при себе мобильный телефон, но родным она позвонила не сразу. Искала женщину вся местная полиция.

За ведро опят Евгения Николаевна почти заплатила жизнью. Без воды и еды провела в лесу двое суток. Когда сил уже почти не осталось, увидела заброшенный дом. Там и улеглась поспать – в холоде и темноте. На второй день скитаний все-таки позвонила родным. Те были уверены, что бабушка на даче, поэтому не волновались.

"Вся мокрая, вся грязная, потому что она падала. Она голову себе разбила, у нее там и гематома образовалась. Она во-первых, уже идти не могла, она мне как звонила, говорила: я уже не в силах, я упаду", – плачет, рассказывая Ольга Бурбела, дочь Евгении Голубовской.

Чтобы найти потерявшуюся женщину, на ноги подняли всю местную полицию.

"Часов около пяти мы ее искали. Позвонили ей и сказали, бабушка двигайтесь, потому что холодно было", – вспомнил полицейский Владимир Федечко.

Женщину осмотрели медики. Несмотря на два дня голода и одежду не по погоде – она жива и здорова.

Нашли ее в 25 километрах от дома. Женщина была уже совсем обессилена, но ведро с грибами не оставила. Двое суток носила его с собой по лесу.

"Ну и как я их выброшу, если я все равно дороги не знаю. Но лучше уж нести", – говорит любительница "тихой охоты".

Напомним, ранее в Карпатах за сутки заблудились сразу пятеро туристов – четверых сноубордистов из Львова разыскали довольно быстро, а поиски гражданина Германии, который потерялся в районе горы Драгобрат, шли несколько суток.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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