Во Львовской области перед судом предстанет подозреваемый в убийстве

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы

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Во Львовской области прокуратура передала в суд обвинительный акт относительно 46-летнего жителя Дрогобычского района, которого подозревают в совершении умышленного убийства.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, преступление было совершено 26 июня около 1:30 в одном из сел района, недалеко от автобусной остановки.

"Между обвиняемым и другим жителем села возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в область головы. Раненый был госпитализирован, однако на следующий день он умер в больнице от полученных травм", – заявили копы.

Обвиняемому грозит тюремное заключение на срок от семи до 15 лет.

Напомним, недавно во Львове отец жестоко убил родного сына.

Ранее на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

А в Одесской области полиция задержала женщину, которая убила свою пожилую мать кувалдой.

"Обидевшись на замечание, злоумышленница ударила старушку по голове кувалдой и ушла. Правонарушительницу полицейские разыскали в городе Теплодар Одесской области", – сообщили в полиции.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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