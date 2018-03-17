Водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и съехал в кювет

В субботу около 7:40 возле села Орява Сколевского района во Львовской области перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.

"Работники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 29-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. В микроавтобусе находились семь пассажиров, все – жители Буковины. В результате ДТП три человека были доставлены в больницу", – отметили в ведомстве.

Как отмечается, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Индии.

Также напомним, что в США автобус с детьми упал в овраг, есть погибший и многочисленные раненые. Пострадавшие пассажиры госпитализированы в местные больницы вертолетом и каретами скорой помощи. Информация о точном количестве пострадавших уточняется. В то же время местные СМИ сообщили цифры от 12 до 20 человек.