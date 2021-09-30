Во Львовской области перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие

Во Львовской области во время подъема на гору Высокий Верх перевернулся автобус с туристами, в результате чего пострадали пять человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Что известно
Инцидент произошел вблизи с. Волосянка Стрыйского района. В автобусе было 8 человек вместе с водителем.
Водитель допустил опрокидывание. Пострадавших с травмами различной степени тяжести транспортировали, передали медработникам и госпитализировали.
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Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что в Житомирской области автобус врезался в автовоз и загорелся.
Также напомним, под Киевом столкнулись грузовик и легковушка, погибли люди.