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Во Львовской области перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 сентября, 09:01
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Пострадавших срочно госпитализировали
Пострадали пять человек. Фото: коллаж "Сегодня"
Пострадали пять человек. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львовской области во время подъема на гору Высокий Верх перевернулся автобус с туристами, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Что известно

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Инцидент произошел вблизи с. Волосянка Стрыйского района. В автобусе было 8 человек вместе с водителем.

Водитель допустил опрокидывание. Пострадавших с травмами различной степени тяжести транспортировали, передали медработникам и госпитализировали.

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  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области автобус врезался в автовоз и загорелся.

Также напомним, под Киевом столкнулись грузовик и легковушка, погибли люди.

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