Во Львовской области пневмомолоток выстрелил в подростка: гвоздь пробил легкое (фото)

Парню повезло, что гвоздь не дошел до аорты, тогда шансов выжить было значительно меньше

Во Львовской области гвоздезабивной пневматический пистолет выстрелил в грудь парню и пробил ему легкое. Юношу госпитализировали в областную детскую клиническую больницу Охматдет.

Об этом написали на странице больницы в Facebook.

В сообщении говорится, что 17-летний парень в субботу, 3 апреля, прибивал доски.

"Работу закончил, собрал инструменты и шел в дом, когда споткнулся на лестнице и упал. Пневматический пистолет, который стреляет гвоздями, случайно выстрелил гвоздем в грудную клетку парню. Мастер стал задыхаться, ему вызвали скорую", — рассказали в больнице.

Состояние парня было тяжелым из-за дыхательной недостаточности. Уже во время осмотра дежурный врач понял, что легкое пробито гвоздем. Воздух попал в грудную клетку, сдавил левое легкое и смещал сердце вправо. На рентген-снимках медики увидели гвоздь в области левого легкого.

"Ситуация была очень опасной — к аорте не хватало всего несколько миллиметров. Если бы гвоздь пробил аорту, мы бы его уже не успели спасти, учитывая, что доехать из района во Львов так быстро невозможно. Но этому парню буквально повезло — гвоздь пробил легкое", — рассказал детский хирург Николай Мыкыта.

После рентгена парня прооперировали. Медики говорят, что пациент выздоравливает.

"Надо еще несколько дней, чтобы рана в легком зажила окончательно. Сегодня ему снимут один дренаж, а через несколько дней — еще один", — добавили в Охматдете.

Напомним, в Одесской области житель Болграда выстрелил из пневматической винтовки в прохожего. Он целился в собак, но попал в мужчину.

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