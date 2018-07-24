Во Львовской области под колеса микроавтобуса попала семилетняя девочка

Вчера, 06:28

Школьница  получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимацию

Ребенок после ДТП в реанимации. Фото: autoua.net
Ребенок после ДТП в реанимации. Фото: autoua.net

На автодороге Киев – Чоп, в городе Стрый Львовской области, под колеса микроавтобуса попала школьница.

"Водитель микроавтобуса Volkswagen, 40-летний житель Закарпатской области, совершил наезд на семилетнюю девочку-пешехода, местную жительницу. В результате ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирована в реанимацию", – сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство ("Нарушение правил безопасности дорожного движения"). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – ограничение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно  в селе Иванов в Винницкой области двое детей попали под колеса легкового автомобиля. А результате аварии мальчик скончался, а девочка попала в реанимацию. 

А недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.

Кроме того,  сообщалось, в Киевской области полиция  разыскала водителя, который скрылся после наезда на трехлетнего мальчика.

Также  в Харькове 11-летний мальчик переходил дорогу и  на него наехал автомобиль Skoda Superb.
водитель, Львов, Volkswagen, школьница

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"Сегодня"

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