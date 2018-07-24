Во Львовской области под колеса микроавтобуса попала семилетняя девочка

Школьница получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимацию

На автодороге Киев – Чоп, в городе Стрый Львовской области, под колеса микроавтобуса попала школьница.

"Водитель микроавтобуса Volkswagen, 40-летний житель Закарпатской области, совершил наезд на семилетнюю девочку-пешехода, местную жительницу. В результате ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирована в реанимацию", – сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство ("Нарушение правил безопасности дорожного движения"). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – ограничение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в селе Иванов в Винницкой области двое детей попали под колеса легкового автомобиля. А результате аварии мальчик скончался, а девочка попала в реанимацию.

А недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.

Кроме того, сообщалось, в Киевской области полиция разыскала водителя, который скрылся после наезда на трехлетнего мальчика.

Также в Харькове 11-летний мальчик переходил дорогу и на него наехал автомобиль Skoda Superb.