Во Львовской области подожгли полицейский участок

В городе Новояворовск (Львовская область) вечером в субботу, 12 декабря, мужчина кинул дымовую шашку в окно участкового пункта полиции, вследствие чего произошло возгорание.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Инцидент, в результате которого были частично повреждены одно из окон и подоконник здания, произошел около 20:00 вечера.
Прибывшие на место сотрудники ГСЧС быстро погасили огонь, пострадавших в результате возгорания нет, так как участок уже был закрыт.
Полиция задержала подозреваемого в течение часа – им оказался 27-летний местный житель.
По факту следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Правоохранители установили, что возгорание произошло после того, как мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Напомним, в оккупированном Крыму под Ялтой мужчина поджег микроавтобус с людьми – сам он погиб, одна пассажирка получила ожоги.
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