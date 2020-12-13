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Во Львовской области подожгли полицейский участок

13 декабря, 01:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Задержан местный житель

В городе Новояворовск (Львовская область) вечером в субботу, 12 декабря, мужчина кинул дымовую шашку в окно участкового пункта полиции, вследствие чего произошло возгорание.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Инцидент, в результате которого были частично повреждены одно из окон и подоконник здания, произошел около 20:00 вечера.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС быстро погасили огонь, пострадавших в результате возгорания нет, так как участок уже был закрыт.

Полиция задержала подозреваемого в течение часа – им оказался 27-летний местный житель.

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По факту следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Правоохранители установили, что возгорание произошло после того, как мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, в оккупированном Крыму под Ялтой мужчина поджег микроавтобус с людьми – сам он погиб, одна пассажирка получила ожоги.

Мы также сообщали, что на Донбассе военный ВСУ жестоко избил и поджег сослуживца, чтобы завладеть его деньгами.

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