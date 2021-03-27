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Во Львовской области подросток бросил взрывчатку в рюкзак девочки: пострадали двое

27 марта, 10:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У подростков ожоги лица и перелом пальца

Во Львовской области в городе Стебник произошел взрыв. В результате пострадали две 15-летних девочки.

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Об этом сообщил староста Стебника Тарас Городисский, пишет "Варта".

Отмечается, что инцидент случился вечером 26 марта на улице Сагайдачного. По предварительным данным, взорвалось оборудование для страйкбола.

/ Фото: Варта-1

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СМИ пишет, что принес взрывчатку местный подросток, который несколько лет назад якобы едва не стал жертвой игры "Синий кит" и не прыгнул с крыши девятиэтажки.

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"По предварительным данным, мальчик хотел пошутить и взрывную вещь бросил в рюкзак к девушке. Пострадали двое 15-летних девочек", – сказал Городисский.

У подростков ожоги лица, у одной девочки перелом пальца.

Пока мотивы парня неизвестны, он испугался и убежал, сейчас его ищут. На месте работали полицейские и следователи.

Напомним, ранее в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, есть пострадавший.

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Кроме того, в городе Бердянск Запорожской области в квартире произошел взрыв, погибли два человека.

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