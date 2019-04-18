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Во Львовской области подросток открыл стрельбу

Сегодня, 20:28

Инцидент произошел из-за нарушений правил на дороге

Фото: Нацполиция

В райцентре Пустомыты Львовской области сегодня, 18 апреля, около 14.00 произошел конфликт между водителями и пассажирами двух транспортных средств с применением оружия.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личности участников конфликта – все они жители г. Пустомыты,  в возрасте от 15 до 40 лет. Предварительно установлено, что схватка возникла из-за нарушения правил дорожного движения. В результате 15-летний пассажир совершил три выстрела из предмета, похожего на пистолет.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Пострадавших в результате происшествия нет. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 ("Хулиганство"). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним,недавно во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.

Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.

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Тег Львов, подросток, стрельба, конфликт

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