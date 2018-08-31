Во Львовской области пограничники обнаружили дельтаплан с контрабандой

Во Львовской области украинские пограничники обнаружили дельтаплан, в котором переправляли контрабандные сигареты в Польшу.

Звук двигателя летательного пограничники услышали недалеко от пункта пропуска "Смильница". В 40 километрах отсюда нашелся и сам дельтаплан: его уже грузили в прицеп четверо мужчин. Злоумышленников уже задержали. Как выяснилось, они переправляли дельтапланом сигареты в Польшу. Примечательно, что в марте их уже задерживали за такое же нарушение, но тогда мужчин отпустили.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Напомним, 20 июня Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС. Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость в борьбе с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики и, по его словам, разрушает промышленность.