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Во Львовской области полицейский сбил пешехода и сбежал: как его наказали

26 июля, 12:26

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Мужчине теперь грозит до восьми лет за решеткой

Во Львовской области произошло ДТП с участием полицейского – правоохранитель за рулем легковушки сбил пешехода и скрылся с места аварии.

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Инцидент прокомментировали в пресс-службе местной полиции. По их данным, все случилось еще неделю назад, 19 июля. 45-летний мужчина попал под колеса автомобиля около 23:00 в селе Верчаны Стрыйского района. Пешехода госпитализировали с травмами.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа Стрыйского отдела полиции. Уже 22 июля правоохранители выяснили, что к ДТП причастен 34-летний работник одного из территориальных подразделений полиции области. В тот вечер он находился за рулем автомобиля ВАЗ-2107.

Материалы уголовного производства уже направили в территориальное подразделение ГБР. Правоохранителя уже уволили со службы в органах Национальной полиции Украины.

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"По факту ДТП следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что их коллеге грозит до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, недавно в Борисполе Киевской области произошло смертельное ДТП – полицейский автомобиль Renault Doker сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

А в Одесской области сотрудник полиции охраны не справился с управлением мотоциклом МТ-11, в результате чего транспортное средство перевернулось. Пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения.

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ДТП полиция пешеходы наезд полицейский Львовска область

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