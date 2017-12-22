Во Львовской области полицейский сам установил в селе более сотни камер наблюдения

В Солонке не произошло ни одного ограбления, а правоохранители даже раскрывают ДТП за пределами населенного пункта

Во Львовской области участковый офицер полиции Роман Таратула с помощью местных жителей, председателя сельсовета и депутатов местного самоуправления установил в селе Солонка более сотни камер видеонаблюдения и свел количество ограблений практически к нулю.

Как оказалось, уже десять лет Таратула успешно обслуживает Солонковскую административную зону, куда входят четыре сельских совета, 20 населенных пунктов и населяет около 20 тыс. жителей.

"Почти ежедневно я регистрировал кражу дома, бывали и уличные кражи, хулиганства и т.д. Я начал объяснять людям преимущества сотрудничества с тогдашней "Государственной службой охраны". Многие владельцы домов прислушивались к нашим советам и ставили помещения под охрану. Уровень преступности начал снижаться", – сообщают в пресс-службе Нацполиции, ссылаясь на слова Романа.

Далее жители Солонки согласились организовать систему безопасности, которая бы защищала не только каждое отдельное домохозяйство, но и всех жителей села.

"Идея была такая – установить в селе камеры видеонаблюдения, свести всю информацию на один пульт и, таким образом, отслеживать все, что делается в селе с возможностью записи и просмотра для дальнейшего установления личностей злоумышленников", – сообщает полицейский.

Сначала селяне не спешили отдавать свои деньги на незнакомый проект, но после того, как депутаты сельсовета выделили средства, был проведен конкурс и закуплено оборудование, к финансированию проекта присоединились местные предприниматели и рядовые жители.

На весь процесс "обновления" ушло четыре года, и результат превышает ожидания. С того времени не произошло ни одной квартирной кражи, правоохранители раскрывают даже ДТП, совершенные за пределами населенного пункта – на международной трассе Киев – Чоп.

В планах жителей села – установить на улицах еще двести камер видеонаблюдения, а сам Роман хотел бы распространить этот опыт на другие села, районы, и, возможно, даже на всю Львовскую область.

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