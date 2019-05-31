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Во Львовской области после дождей подтоплены дома и улицы: видео

31 мая, 10:40

По прогнозам синоптиков, сегодня снова возможны ливни, а в реках растет уровень воды

Фото: ГСЧС

В связи со значительными осадками на территории Львовской области в Сокальском районе в с. Междуречье остаются подтопленными 5 приусадебных участков.

Через местный сток в г. Ходоров Жидачевского района остаются подтоплеными 50 приусадебных участков, 2 жилых дома, 10 домохозяйств. Также произошел перелив через дамбу на Ходоровском озере.

Силами ГСЧС для защиты жилого сектора от наводнения  использовали  220 мешков с песком, а  местному населению выдали 670 л питьевой воды в бутылках.

Однако по сообщению Львовского областного центра гидрометеорологии Украины на территории Львовской области 31 мая будет облачно. Временами дождь, ночью на  юге территории возможны грозы. Ветер северо-западный 7 – 12 м / с. Температура воздуха днем ​​17 – 22 ° С тепла.

В связи с значительными дождями, в течение суток 31 мая на реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 1 м.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

В общем, после паводков в Ивано-Франковской и Закарпатской областях остаются подтопленными десятки жилых домов и домохозяйств.


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Тег дождь, Львов, потоп, ливень

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