Во Львовской области после катания на велосипеде умер ребенок

Тело школьника было обнаружено в доме, где он проживал вместе с семьей

В одном из сел Мостиского района Львовской области умер ребенок. Как предварительно установили правоохранители, 11-летний мальчик катался на велосипеде, не справился с управлением и упал. Вернувшись домой, он пожаловался родным на головную боль и отправился спать.

"На следующее утро тело ребенка обнаружили без признаков жизни. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство). Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины смерти ребенка.

Напомним, недавно в городе Коломыя Ивано-Франковской области на детской площадке из-за удара качели возле городского озера погибла 16-летняя жительница с. Верхний Березов Косовского района.

Также в одном из поселков Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.

Ранее во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, провалившегося под лед на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината.