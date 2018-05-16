Во Львовской области после катания на велосипеде умер ребенок

Сегодня, 14:15

Тело школьника было обнаружено в доме, где он проживал вместе с семьей

Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Фото: vesiskitim.ru
Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Фото: vesiskitim.ru

В одном из сел Мостиского района Львовской области умер ребенок. Как предварительно установили правоохранители, 11-летний мальчик катался на велосипеде, не справился с управлением и упал. Вернувшись домой, он пожаловался родным на головную боль и отправился спать.

"На следующее утро тело ребенка обнаружили без признаков жизни. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство). Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины смерти ребенка.

Напомним, недавно в   городе Коломыя Ивано-Франковской области на детской площадке из-за удара качели возле городского озера погибла 16-летняя жительница с. Верхний Березов Косовского района.

Также  в одном из поселков Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.

Ранее во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, провалившегося под лед  на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината.
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"Сегодня"

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