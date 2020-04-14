Во Львовской области потушили масштабный пожар (видео)

Бригады ГСЧС восемь часов боролись с пламенем

Во Львовской области, где недавно, в районе Трускавца, обнаружили огромный провал, загорелись 600 тысяч квадратных метров кустарника и лесной подстилки. Это случилось в Бродовском лесничестве.

39 спасателей восемь часов боролись с пламенем. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся. На вызов приехали и спасатели из соседних районов, помогали тушить пожар работники лесничества и местные жители.

Сейчас правоохранители выясняют, не связан ли пожар с поджогами сухой травы.

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Об этом 14 апреля главе государства сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Он добавил, что сотрудники ГСЧС предотвратили распространение огня на хранилище с радиоактивными отходами, а также на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор" и распределительную электростанцию ЧАЭС.

Напомним, что на фоне возгорания Верховная Рада усилила ответственность за действия, направленные на загрязнение воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

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