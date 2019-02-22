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Во Львовской области поймали на взятке депутата

Сегодня, 11:30

Злоумышленник требовал сорок тысяч гривен за выделение земельных участков

Фото: Нацполиция
Во Львовской области поймали на взятке депутата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fc0/9b1/5c6fc09b153c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fc0/9b1/5c6fc09b153c9.jpg Запад Злоумышленник требовал сорок тысяч гривен за выделение земельных участков

Во Львовской области на получении взятки задержали депутата одного из местных советов.

Как оказалось, 52-летний депутат, злоупотребляя служебным положением и властными полномочиями, требовал у предпринимателя  40 тыс. гривен. Деньги полагались за помощь в решении земельных вопросов и передачу в собственность двух земельных участков площадью 0,12 га, прилегающих к автомобильной дороге международного значения. Об этом сообщают в Нацполиции.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф или лишение свободы на срок от трех до шести лет

Правоохранители задержали злоумышленника 21 февраля во время получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 30 тыс. гривен. Вскоре суд изберет для задержанного меру пресечения.

Напомним, что недавно депутат Городенковского горсовета через посредника требовал 50 тыс. долларов и получил эту сумму в гривневом эквиваленте – 1 млн 403 тыс. гривен. Деньги полагались за положительное голосование на сессии горсовета по вопросу утверждения проекта землеустройства и отвода земельного участка в городе Городенка. Земля, согласно планам, предназначалась под строительство завода по переработке твердых бытовых отходов.

Ранее во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.

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Тег деньги, взятка, Львов, депутат

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