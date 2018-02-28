Во Львовской области поймали насильника-иностранца, которого долгое время искал Интерпол

Сейчас решается вопрос об его экстрадиции

В городе Великие Мосты Сокольского района Львовской области поймали 46-летнего иностранца, который с 2011 года находится в международном розыске за совершение группового изнасилования.

"Злоумышленник задержан, решается вопрос об его экстрадиции", – сообщает львовская полиция.

По информации полиции, во Львовской области продолжается операция "Мигрант", нацеленная на контроль за въездом и выездом с Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдение ими правил пребывания в стране, а также предотвращение нелегальной миграции.

Ранее мы писали о задержании россиянина в аэропорту "Киев", который также числился в розыске Интерпола. Он прилетел в столицу рейсом из Анкары (Турция). Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности

Также пограничники в аэропорту "Херсон" задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за убийство.

Кроме этого, сообщалось, что пограничники "взяли" гражданина Молдовы, которого искали правоохранители Испании и Португалии. Оказалось, что мужчину разыскивают в Испании за разбой и нанесение телесных повреждений, а в Португалии – за грабежи, запугивания, незаконное лишение свободы и подделку документов, говорят правоохранители.