Во Львовской области поймали насильника-иностранца, которого долгое время искал Интерпол

Сегодня, 15:57

Сейчас решается вопрос об его экстрадиции

Иностранца задержали. Фото: Нацполиция
Иностранца задержали. Фото: Нацполиция

В городе Великие Мосты Сокольского района Львовской области поймали 46-летнего иностранца, который с 2011 года находится в международном розыске за совершение группового изнасилования.

"Злоумышленник задержан, решается вопрос об его экстрадиции", – сообщает львовская полиция.

По информации полиции, во Львовской области продолжается операция "Мигрант", нацеленная на контроль за въездом и выездом с Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдение ими правил пребывания в стране, а также предотвращение нелегальной миграции.

Ранее мы писали о задержании россиянина в аэропорту "Киев", который также числился в розыске Интерпола. Он прилетел в столицу рейсом из Анкары (Турция). Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности

Также пограничники в аэропорту "Херсон" задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за убийство.

Кроме этого,  сообщалось, что  пограничники "взяли" гражданина Молдовы, которого искали правоохранители Испании и Португалии. Оказалось, что мужчину разыскивают в Испании за разбой и нанесение телесных повреждений, а в Португалии – за грабежи, запугивания, незаконное лишение свободы и подделку документов, говорят правоохранители.

 
Львов, задержан, насильник, контроль

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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