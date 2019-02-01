Во Львовской области поймали торговцев оружием, среди которых – военный

Злоумышленники перерабатывали стартовые пистолеты в боевые и реализовывали их по 6 -7 тысяч гривен за единицу

Фото: СБУ

Во Львовской области поймали торговцев оружием, среди которых – военный //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/42f/1ca/5c542f1ca2d3c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/42f/1ca/5c542f1ca2d3c.jpeg 2019-02-01T13:37:00+02:00 Запад Злоумышленники перерабатывали стартовые пистолеты в боевые и реализовывали их по 6 -7 тысяч гривен за единицу

В Николаевском районе Львовской области задержали торговцев оружием при реализации шести единиц "товара".

"Установлено, что три человека в возрасте 38, 36 и 32 года, жители Каменка-Бугского, Пустомытовского и Николаевского районов, один из которых – военнослужащий, перерабатывали стартовые пистолеты в боевые и реализовывали их жителям Львовской области по цене от шести до семи тысяч гривен за единицу", – сообщают в полиции.



Всего оперативники изъяли 18 пистолетов, переделанных для стрельбы боевыми патронами. Кроме того, во время обыска у злоумышленников изъяли более сотни патронов калибра 9 мм.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УКУ одному из задержанных сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее во Львове во время обыска в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Сыхов сотрудники полиции обнаружили пистолет "Макарова", емкость с порохом, патроны разного калибра, а также к охотничьему оружию несколько гильз. Хозяином жилища оказался 18-летний парень.

Также сообщалось, что тайник с оружием и боеприпасами был обнаружен во вторник на территории стадиона СКА во Львове. В покинутом подземном помещении на территории стадиона СКА нашли пакеты с автоматом АКСУ-74, снайперскую винтовку СВД, два пистолета Макарова и боеприпасы ко всему оружию.

А на Волыни у 49-летнего жителя села Пятикоры оперативники изъяли оружие и боеприпасы. Часть изъятого сохранилась еще со времен Первой и Второй мировых войн.

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