Во Львовской области пресекли контрабанду кофе

Жительница Прикарпатья пыталась ввезти полторы тонны кофе

Фото: пресс-служба ГФС

На днях во Львовской области, через пункт пропуска "Краковец – Корчева", женщина "забыла" указать в декларации почти полторы тонны кофе. Такое количество растворимого напитка хотела завести из Польши в Украину 23-летняя жительница Ивано-Франковской области. Банками упаковала почти весь микроавтобус и прикрыла их старой мебелью. А таможенникам объяснила – забыла о кофе, поєтому и не внесла в декларацию. Впрочем, такая забывчивость станет дорого. Товар конфисковали, а еще должен заплатить штраф, равный его стоимости.

"Она заявила в декларации, что перевозит 30 килограмм мебели и еще какие-то вещи, которые не превышали установленную законодательством норму. Наверное, что рассчитывала на то, что таможенники во время ночной смены, а это было уже под утро, окажутся уставшими и они не обратят на єто внимание", – рассказывает Виталий Глухой заместитель начальника управления противодействия таможенным правонарушениям Львовской таможни.

Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить их в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.

Ранее в международном аэропорту "Львов" пресекли контрабанду золотых ювелирных изделий из Турции в Украину. Товар обнаружили при осмотре багажа пассажира рейса Стамбул – Львов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области пресекли контрабанду кофе". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"