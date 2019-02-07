Во Львовской области пресекли контрабанду предметов старины
При осмотре багажа контрабандиста были обнаружены шестнадцать серебряных монет и древнюю печатную книгу
Во Львовской области сотрудники СБУ пресекли контрабанду культурных и исторических ценностей.
"Сотрудники спецслужбы установили, что житель Черновцов планирует вывезти в страны Евросоюза предметы старины. Задержали злоумышленника на пункте пропуска Рава-Руська, через который он пытался выехать из Украины рейсовым автобусом", – сообщают в СБУ
При осмотре багажа контрабандиста обнаружили 16 серебряных монет времен Австро-Венгерской и Российской империй и древнюю печатную книгу позапрошлого века.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить золотые слитки в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.
Ранее СБУ задержала мужчину, который пытался вывезти в Россию старинные иконы. Местный коллекционер планировал с помощью курьера, гражданина Российской Федерации, контрабандой перевезти исторические и культурные ценности через государственную границу для продажи. По предварительными оценкам, стоимость изъятых ценностей составляет 2 тысяч долларов.
Кроме того, мы писали, что россиянка пыталась незаконно вывезти из Украины старинную икону.
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