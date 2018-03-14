Во Львовской области при загадочных обстоятельствах погибли двое мужчин

Во Львовской области в жилом доме нашли двух мертвых мужчин. По всей вероятности, местные жители, в возрасте 50 и 79 лет, погибли от отравления угарным газом. ЧП произошло 13 марта в селе Давидов Пустомитовского района. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

"После проведения следственных действий оперативниками Нвцполиции стало известно, что вероятной причиной смерти гражданина 1968 года могло стать самоубийство, причина смерти гражданина 1939 года рождения пока устанавливается", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно во Львовской области от угарного газа пострадали восемь человек, двое из них отравились насмерть. Так, в квартире райцентра Николаев 68-летняя женщина и 3-летний мальчик скончались от отравления до приезда медиков. Еще двое детей в возрасте 5 и 7 лет попали в реанимацию.

Ранее под Черниговом угарным газом отравилась целая семья: 16-летняя девушка скончалась, еще два человека попали в больницу. Причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации печи – преждевременное закрытие заслонки дымохода.

Также на Донбассе произошло массовое отравление газом. В результате инцидента пострадали 13 человек.